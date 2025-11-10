Tornano le vicende del manager Gastone Ricci gli autori presentano la graphic novel La successione
Sabato 15 novembre, alle ore 17, alla sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana si terrà la presentazione della graphic novel “A nuoto con gli squali – La Successione” alla presenza degli autori. La vicenda è il seguito di quanto raccontato nel primo volume, “La Corporation”, e vede il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
