Arezzo, 10 novembre 2205 – L a Scuderia Pan, co n il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo, il patrocinio del Coni e del comitato toscano Fise, chiude il calendario “Alla scoperta del parco cittadino in sella a un pony”. Siamo entrati nel “rettilineo finale”: domenica 16 novembre, infatti, al parco Pertini si celebra il sesto appuntamento di un progetto che, per il secondo anno, dà la possibilità di scoprire, gratuitamente, il verde in modo originale, grazie a una sorta di “battesimo della sella” per bambini e ragazzi, anche con disabilità, guidato da istruttori qualificati della Federazione italiana sport equestri e da un tecnico di riabilitazione equestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano i pony della Scuderia Pan al parco Pertini