Torna  Sanremo Giovani | i dettagli e le modalità della gara

Torna “Sanremo Giovani”, dall’11 novembre su Rai 2. Chi saranno i sei giovani artisti che si sfideranno per accedere all’Ariston?. Torna “Sanremo Giovani”, in onda in seconda serata su Rai 2 dall’11 novembre. Ogni martedì fino al 2 dicembre si sfideranno 3 coppie di artisti. Chi saranno i sei giovani che potranno ottenere un pass accedere all’Ariston? Cinque puntate che verranno condotte da Gianluca Gazzoli, in ogni serata ci sarà la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. La semifinale si terrà il 9 dicembre, mentre la finale è fissata per il 12 dicembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

