Torna Sanremo Giovani | i dettagli e le modalità della gara
Torna “Sanremo Giovani”, dall’11 novembre su Rai 2. Chi saranno i sei giovani artisti che si sfideranno per accedere all’Ariston?. Torna “Sanremo Giovani”, in onda in seconda serata su Rai 2 dall’11 novembre. Ogni martedì fino al 2 dicembre si sfideranno 3 coppie di artisti. Chi saranno i sei giovani che potranno ottenere un pass accedere all’Ariston? Cinque puntate che verranno condotte da Gianluca Gazzoli, in ogni serata ci sarà la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. La semifinale si terrà il 9 dicembre, mentre la finale è fissata per il 12 dicembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Approfondisci con queste news
Dall’11 novembre, torna Sanremo Giovani, il talent musicale della Direzione Intrattenimento Prime Time che segna la corsa ufficiale verso il Festival di Sanremo 2026. Alla guida delle cinque puntate ci sarà Gianluca Gazzoli, podcaster e conduttore radiofonic - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani 2025, tutto pronto su Rai 2: ecco quando parte e chi conduce - Sanremo Giovani torna su Rai 2 dall’11 novembre con Gianluca Gazzoli e la commissione di Carlo Conti. Scrive mondotv24.it
Sanremo 2026, Carlo Conti: "I big potrebbero essere 28 o 30" - I big in gara al Festival di Sanremo 2026 saranno annunciati da Carlo Conti con ogni probabilità domenica 23 novembre al Tg1 delle 13. Lo riporta rockol.it
Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli scelto da Carlo Conti? “Manca solo la firma” - Gianluca Gazzoli, noto al grande pubblico per il podcast Passa dal BMST, sarà il conduttore dell’edizione 2025 di Sanremo Giovani. Si legge su dilei.it