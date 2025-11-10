Torna l'alta pressione settimana all'insegna del bel tempo e temperature in rialzo | le previsioni meteo
Oggi, lunedì 10 novembre, inizia una nuova settimana in gran parte condizionata dal ritorno dell'alta pressione che ci regalerà tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia. Il clima sarà per lo più mite, con temperature in rialzo: in alcune zone supereranno i 20 gradi. Le previsioni meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
