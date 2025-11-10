Bergamo. La Festa del Cioccolato di Bergamo torna in piazza della Cittadella nel borgo storico. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’evento di Promozioni Confesercenti ritorna da venerdì 14 a domenica 16 novembre per ospitare 8 maestri cioccolatieri provenienti da Bergamo, Monza, Lecco, Pavia, Cuneo, Pistoia, Parma e Reggio Calabria. Un fine settimana per vivere un’esplosione di gusto, profumi e dolcezza tra stand, degustazioni e preziosi abbinamenti tutti da scoprire, per assaporare al meglio il cioccolato italiano. “La cornice di piazza della Cittadella diventa così un luogo di incontro e di festa, capace di valorizzare la ricchezza e la creatività del cioccolato italiano di qualità – sostiene Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Commercio -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Torna la Festa del Cioccolato: “Anima il centro storico e sostiene i negozi della città”