Torna la Festa del Cioccolato | Anima il centro storico e sostiene i negozi della città
Bergamo. La Festa del Cioccolato di Bergamo torna in piazza della Cittadella nel borgo storico. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’evento di Promozioni Confesercenti ritorna da venerdì 14 a domenica 16 novembre per ospitare 8 maestri cioccolatieri provenienti da Bergamo, Monza, Lecco, Pavia, Cuneo, Pistoia, Parma e Reggio Calabria. Un fine settimana per vivere un’esplosione di gusto, profumi e dolcezza tra stand, degustazioni e preziosi abbinamenti tutti da scoprire, per assaporare al meglio il cioccolato italiano. “La cornice di piazza della Cittadella diventa così un luogo di incontro e di festa, capace di valorizzare la ricchezza e la creatività del cioccolato italiano di qualità – sostiene Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Commercio -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
