Torino Film Festival tra le star ospiti sotto la Mole ci sarà anche Antonio Banderas

Torinotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piovono ancora stelle al Torino Film Festival. Dopo l'annuncio ufficiale della presenza di alcuni nomi quali  Jacqueline Bisset, Juliette Binoche, Vanessa Redgrave, Spike Lee, Vincent Lindon, Claude Lelouche arriva la notizia che la dodicesima star, presente a Torino, in occasione della kermesse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

