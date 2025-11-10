Torino Film Festival tra le star ospiti sotto la Mole ci sarà anche Antonio Banderas
Piovono ancora stelle al Torino Film Festival. Dopo l'annuncio ufficiale della presenza di alcuni nomi quali Jacqueline Bisset, Juliette Binoche, Vanessa Redgrave, Spike Lee, Vincent Lindon, Claude Lelouche arriva la notizia che la dodicesima star, presente a Torino, in occasione della kermesse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
Torino Film Festival, addio allo spirito originario: è diventato solo una passerella di vip - X Vai su X
A Torino fino al 16 novembre sono di scena le Nitto ATP Finals di #tennis. Quale occasione migliore per portare in anteprima speciale sotto la Mole "Il Maestro", nuovo film di Andrea Di Stefano con il solito eccezionale e polimorfico Pierfrancesco Favino, in usc - facebook.com Vai su Facebook
Torino Film Festival, tra le star ospiti sotto la Mole ci sarà anche Antonio Banderas - Dopo l'annuncio ufficiale della presenza di alcuni nomi quali Jacqueline Bisset, Juliette Binoche, Vanessa Redgrave, Spike Lee, Vincent Lindon, Claude Le ... Come scrive torinotoday.it
Torino Film Festival, ci sarà anche Antonio Banderas. L'attore presenterà un film di Almodovar e riceverà la Stella della Mole - L'inaugurazione il 21 novembre al Teatro Regio ... Si legge su torino.corriere.it
Torino Film Festival 2025: il 43° TFF celebra Paul Newman e accende la città del cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino Film Festival 2025: il 43° TFF celebra Paul Newman e accende la città del cinema ... Come scrive tg24.sky.it