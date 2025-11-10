Torino dramma alle Atp | morti per malore due uomini all’Inalpi Arena

Dramma doppio alle Atp Finals di tennis in corso a Torino: due uomini sono deceduti dopo essere stati colpiti da un malore in due distinti episodi avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Le vittime avevano 70 e 78 anni. Il primo uomo si è sentito male davanti al Fan Village di piazza d’Armi, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

