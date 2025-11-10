Top gun star recita in sequel di lord of war con nicolas cage

ritorno di nicholas cage nel genere thriller criminale: aggiornamenti sulla produzione. Il settore cinematografico si prepara ad accogliere un ritorno molto atteso di un attore di grande calibro, Nicolas Cage. Recentemente, si sono susseguite notizie riguardanti la ripresa delle riprese di un film che segna il ritorno del protagonista in un ruolo che ha interpretato circa 20 anni fa, nel genere crime thriller. contenuto e novità riguardanti il progetto cinematografico. il sequel di "lord of war". Il film in questione, intitolato "Lords of War", rappresenta la continuazione del celebre "Lord of War" del 2005, in cui Nicolas Cage interpreta il figura di Yuri Orlov, un temuto trafficante d'armi.

