Toni Bonji del Gialappa Show | Da geometra per 10 anni a comico Facevo Lecce-Milano in treno non è stato facile
Toni Bonji, comico del Gialappa Show, si racconta a Fanpage.it. Dagli inizi come animatore nei villaggi turistici al primo provino per Zelig Off, l'ironia e far ridere è sempre stato il "mio modus operandi", svela. Iniziare a lavorare come comico "non fu facile, facevo Lecce-Milano in treno, era sacrificante". Prima dell'ascesa nel mondo della comicità, faceva il geometra: "Quello era il mio piano A". 🔗 Leggi su Fanpage.it
