Tommaso Paradiso esce con il nuovo singolo Forse
Milano, 10 nov. (askanews) – “Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy. Dopo il successo di “Lasciamene un po’”, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, “Forse” apre un’ulteriore porta del nuovo attesissimo progetto discografico “Casa Paradiso”, in uscita venerdì 28 novembre e già disponibile in preorder. Con la scrittura distintiva di Tommaso – qui particolarmente intima e osservativa – e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano restituisce un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
