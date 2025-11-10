Tommaso Paradiso esce con il nuovo singolo Forse

Ildenaro.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 10 nov. (askanews) – “Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy. Dopo il successo di “Lasciamene un po’”, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, “Forse” apre un’ulteriore porta del nuovo attesissimo progetto discografico “Casa Paradiso”, in uscita venerdì 28 novembre e già disponibile in preorder. Con la scrittura distintiva di Tommaso – qui particolarmente intima e osservativa – e la produzione di Matteo Cantaluppi, il brano restituisce un ritratto lucido e spontaneo di pensieri sospesi tra istinto, rimpianti e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tommaso paradiso esce nuovoTommaso Paradiso esce con il nuovo singolo “Forse” - (askanews) – “Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. Si legge su msn.com

tommaso paradiso esce nuovoForse è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, dal 14 novembre - Forse è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre sulle piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. Secondo ansa.it

Tommaso Paradiso, Casa Paradiso è il nuovo album - Tommaso Paradiso ha svelato i dettagli del suo nuovo progetto discografico con un post sul profilo Instagram. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Paradiso Esce Nuovo