Tommaso Paradiso annuncia il nuovo singolo Forse e il doppio concerto al Palazzo dello Sport
“Forse” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che uscirà, da venerdì 14 novembre, su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy.Dopo il successo di “Lasciamene un po’”, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, “Forse” apre un’ulteriore porta del nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La nostra Classifica Italiana dal 9 novembre! Il podio: 1. "Per te" di Ernia 2.? ?"Lasciamene un po'" di Tommaso Paradiso 3.? ?"Senza una stupida storia" di Achille Lauro Scopri la Top20 qui: https://shorturl.at/bciW7 #classificaitaliana - facebook.com Vai su Facebook
Che cosa canta Tommaso Paradiso alla figlia prima di dormire? #XF2025 - X Vai su X
Tommaso Paradiso, Casa Paradiso è il nuovo album - Tommaso Paradiso ha svelato i dettagli del suo nuovo progetto discografico con un post sul profilo Instagram. Si legge su tg24.sky.it