Tom Smith in concerto al Comunale per celebrare i 30 anni di Ferrara Sotto le Stelle
Lunedì 16 marzo 2026 il Teatro Comunale ospita il concerto di Tom Smith (nella foto) per l'anteprima della nuova edizione di Ferrara Sotto e Stelle. Un’edizione speciale perché celebra i 30 anni dalla nascita della più importante rassegna di musica ferrarese diventata nel tempo uno dei festival. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
