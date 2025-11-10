Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,67 EUR (-0,97 % ) Ore 17.45 del 10 NOVEMBRE 2025. Apertura 2,70 Massimo 2,70 Minimo 2,66 Capitalizz. 1,01 Mld Chiusura prec. 2,69 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tehter e Juve, Ardoino in CdA: il titolo decolla, la Borsa ci crede - Tether, il colosso di criptovalute che nel corso degli ultimi mesi ha acquisito quote della società bianconera fino a oltre il 10% delle ... tuttosport.com scrive
Tether spinge le azioni Juve in Borsa. E l'ad promette: vogliamo entrare nel CdA - La Juventus frena bruscamente in campionato perdendo a Parma e complicando la corsa Champions, ma non smette di volare in Borsa. Come scrive sportmediaset.mediaset.it
