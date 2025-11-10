Tiro a segno Federico Nilo Maldini approda in finale nella pistola da 10 metri ai Mondiali! Italia d’argento a squadre

Federico Nilo Maldini arpiona l’ultimo posto utile per l’ingresso in finale nelle qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile ai Mondiali 2025 di tiro a segno: ad Il Cairo l’azzurro chiude ottavo, e si mette al collo la medaglia d’argento nella prova a squadre, assieme a Paolo Monna e Mattia Scodes. Nelle qualificazioni si parla indiano dato che al comando chiudono a quota 586600 Samrat Rana (27x) ed il connazionale Varun Tomar (26x), mentre al terzo posto a quota 585 (17x) si piazza l’austriaco Richard Zechmeister, che precede il tedesco Christian Reitz, quarto con 584 (29x). 🔗 Leggi su Oasport.it

