Invecchiare e contrastare le conseguenze del trascorrere del tempo sulla salute è possibile. E un aiuto viene dalla natura. Timo e origano, due piante diffusissime e molto utilizzate in cucina, contengono elementi anti invecchiamento. A far luce sulle proprietà benefiche presenti in alcuni vegetali è uno studio realizzato in collaborazione tra Università degli Studi di Milano, Nestlè Institute of Health Sciences e Altos Labs e pubblicato su Nature Aging. Invecchiare e proteggere le cellule. L’invecchiamento cellulare è un processo complesso, influenzato da plurimi fattori. Come dunque sostenere le cellule che devono fare i conti con la senescenza? E’ questo uno dei temi su cui si stanno focalizzando gli scienziati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Timo e origano alleati contro l'invecchiamento