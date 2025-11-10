T' immagini! 3 | torna a Perugia la festa dell' illustrazione e celebra i 130 anni del Cinema
Sarà dedicata all'arte cinematografica, a 130 anni dalla sua nascita, la terza edizione di T'immagini!, festa dell'illustrazione, ideata e promossa da associazione MenteGlocale, Carlo Floris e Biblioteca delle Nuvole.Si comincia giovedì 13 novembre, alle 18 alla Domus Pauperum di corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
