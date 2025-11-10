La strada sembra tracciata, con l'ormai ex monopolista della telefonia italiana che si appresta a diventare sempre più una società a trazione tecnologica. A dire il vero potrebbe essere un ritorno al passato, se si pensa che Tim organizzò una spedizione a Cupertino per cercare di convincere Steve Jobs a venderle Apple. L'affare non si fece, però ora il gruppo guidato da Pietro Labriola insieme al nuovo primo azionista Poste Italiane punta decisamente sulla divisione Enterprise, vale a dire quella che fa capo al cloud, ai servizi Ict e di cybersicurezza per imprese e pubblica amministrazione. Nei primi nove mesi di quest'anno la divisione tecnologica è risultata in crescita del 4,4% con ricavi a 2,4 miliardi (quasi un quarto dei 10 miliardi totali) e a, fine anno, se si dovesse mantenere lo stesso ritmo arriverà nell'intorno dei 3,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tim sempre più tech dimentica la rete