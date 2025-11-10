Tifoso Juventus dileggia la tragedia di Superga nel derby | il club bianconero è già in azione per prendere provvedimenti Ultime

Juventusnews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tifoso Juventus dileggia la tragedia di Superga: il club bianconero è già in azione per prendere provvedimenti. Tutti i dettagli. Le polemiche post-partita del  Derby della Mole  non si placano, ma questa volta esulano dal risultato del campo per concentrarsi su un episodio deplorevole avvenuto sugli spalti. A innescare l’indignazione è stato il  gesto vergognoso  di un tifoso della Juventus, ripreso dalle telecamere mentre  mimava le ali di un aereo. Si tratta di un riferimento evidente e oltraggioso alla  tragedia di Superga, il disastro aereo del 4 maggio 1949 in cui perse la vita l’intera squadra del  Grande Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tifoso juventus dileggia la tragedia di superga nel derby il club bianconero 232 gi224 in azione per prendere provvedimenti ultime

© Juventusnews24.com - Tifoso Juventus dileggia la tragedia di Superga nel derby: il club bianconero è già in azione per prendere provvedimenti. Ultime

Altre letture consigliate

tifoso juventus dileggia tragediaIrride la tragedia di Superga durante il derby: un tifoso della Juventus rischia il Daspo - Il club bianconero è al lavoro per identificare il responsabile del gesto, con l'intenzione di avviare una procedura di non gradimento. Segnala ilbianconero.com

Juventus, il gesto offensivo di un tifoso sulla tragedia di Superga dopo il derby con il Torino - La società juventina ha già trasmesso i filmati delle telecamere alle forze dell’ordine, avviando una procedura di “non gradimento” e valutando la richiesta di un Daspo a vita nei confronti del tifoso ... Secondo tg.la7.it

tifoso juventus dileggia tragediaMima l’aereo di Superga: tifoso della Juventus rischia il Daspo - Un tifoso bianconero ha mimato lo schianto dell'aereo del Grande Torino a Superga: la Juve potrebbe impedirgli di accedere all'Allianz Stadium ... Lo riporta toro.it

Cerca Video su questo argomento: Tifoso Juventus Dileggia Tragedia