Tifoso Juventus dileggia la tragedia di Superga nel derby | il club bianconero è già in azione per prendere provvedimenti Ultime
Tifoso Juventus dileggia la tragedia di Superga: il club bianconero è già in azione per prendere provvedimenti. Tutti i dettagli. Le polemiche post-partita del Derby della Mole non si placano, ma questa volta esulano dal risultato del campo per concentrarsi su un episodio deplorevole avvenuto sugli spalti. A innescare l’indignazione è stato il gesto vergognoso di un tifoso della Juventus, ripreso dalle telecamere mentre mimava le ali di un aereo. Si tratta di un riferimento evidente e oltraggioso alla tragedia di Superga, il disastro aereo del 4 maggio 1949 in cui perse la vita l’intera squadra del Grande Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
