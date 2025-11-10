Tifone Fung-wong devasta le Filippine | oltre un milione di evacuati e danni ingenti

Lidentita.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tifone Fung-wong ha messo in ginocchio le Filippine, e il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tifone fung wong devasta le filippine oltre un milione di evacuati e danni ingenti

© Lidentita.it - Tifone Fung-wong devasta le Filippine: oltre un milione di evacuati e danni ingenti

Altre letture consigliate

tifone fung wong devastaIl super tifone Fung-wong devasta le Filippine, un milione di evacuati - Oltre un milione di evacuati ed almeno due morti nelle Filippine per il passaggio del super tifone Fung- Si legge su ansa.it

tifone fung wong devastaFilippine, dopo Kalmaegi arriva il tifone Fung-wong: almeno 4 morti - Dopo il devastante Kalmaegi che ha provocato circa 200 morti, le Filippine sono state colpite da un altro tifone, Fung- Lo riporta msn.com

tifone fung wong devastaFilippine, il supertifone Fung-wong investe la costa: un milione di sfollati - wong ha colpito in pieno la costa orientale delle Filippine questa sera, causando almeno due morti e l’evacuazione di oltre un milione di persone. Lo riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Tifone Fung Wong Devasta