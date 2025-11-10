Tifone Fung-wong devasta le Filippine | oltre un milione di evacuati e danni ingenti
Il tifone Fung-wong ha messo in ginocchio le Filippine, e il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
#Meteo: #Filippine, adesso il super tifone #Fung-wong fa paura; il video dal satellite - X Vai su X
Landfall di Fung-wong; il tifone ha toccato terra a Luzon, l'isola più grande dell'arcipelago delle Filippine. Poco prima aveva raggiunto l'intensità di un categoria 4. #FungWong #Filippine - facebook.com Vai su Facebook
Il super tifone Fung-wong devasta le Filippine, un milione di evacuati - Oltre un milione di evacuati ed almeno due morti nelle Filippine per il passaggio del super tifone Fung- Si legge su ansa.it
Filippine, dopo Kalmaegi arriva il tifone Fung-wong: almeno 4 morti - Dopo il devastante Kalmaegi che ha provocato circa 200 morti, le Filippine sono state colpite da un altro tifone, Fung- Lo riporta msn.com
Filippine, il supertifone Fung-wong investe la costa: un milione di sfollati - wong ha colpito in pieno la costa orientale delle Filippine questa sera, causando almeno due morti e l’evacuazione di oltre un milione di persone. Lo riporta askanews.it