thomas raggi annuncia masquerade il suo primo album solista nel quale sono presenti tom morello e chad smith

Thomas Raggi I l 5 dicembre esce Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale, disponibile da ora pre-order. Composto da otto tracce di puro rock, Masquerade vanta una lineup straordinaria: Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. Masquerade è un album rock ‘n’ roll, in cui ogni traccia è una collaborazione, nata spontaneamente da una passione condivisa e dalla pura gioia di fare musica insieme: il risultato è un’esperienza musicale autentica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

