10 nov 2025

Thomas Raggi I l 5 dicembre esce Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi,  prodotto da   Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale, disponibile da ora pre-order. Composto da otto tracce di puro rock, Masquerade vanta una lineup straordinaria:  Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller   e  Upsahl.  Masquerade è un album rock ‘n’ roll, in cui ogni traccia è una collaborazione, nata spontaneamente da una passione condivisa e dalla pura gioia di fare musica insieme: il risultato è un’esperienza musicale autentica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Thomas Raggi annuncia "Masquerade", il suo primo album solista nel quale sono presenti Tom Morello e Chad Smith

