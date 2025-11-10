Thomas Raggi annuncia l'album solista pieno di star | Bisogna inseguire l'istinto i Maneskin me lo hanno insegnato
Thomas Raggi diventa il terzo membro dei Maneskin ad annunciare un progetto solista, dopo Funny Little Fears di Damiano David e i due mix di Victoria De Angelis: si tratta di Masquerade, in uscita il prossimo 5 dicembre. Lo produce Tom Morello, con lui Chad Smith, Beck e Alex Kapranos. 🔗 Leggi su Fanpage.it
