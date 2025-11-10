Thomas Mann e il mare | il Goethe-Institut dedica allo scrittore una rassegna cinematografica diffusa

Napolitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il 150° anniversario della nascita di Thomas Mann, il Goethe-Institut Neapel dedica allo scrittore una rassegna cinematografica.Si rinnova l’impegno del Goethe-Institut di Napoli nella diffusione del cinema in lingua originale. In programma per tutto il mese di novembre classici della storia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Thomas Mann, Goethe-Institut lo celebra a 150 anni dalla nascita - Il titolo che viene subito in mente, grazie anche al film di Luchino Visconti, è forse Morte a Venezia. Riporta ansa.it

Thomas Mann | 150° anniversario della nascita - Institut in Italia dedica al celebre scrittore tedesco, vincitore del Premio Nobel per la letteratura, una serie di eventi in ... Secondo goethe.de

Thomas Mann alla Casa di Goethe - Martedì 7 ottobre 2025 la Casa di Goethe a Roma ospiterà l'evento “Thomas Mann alla Casa di Goethe”: alle ore 18:30 inaugurazione della vetrina dedicata; alle ore 19:00 proiezione del film di Luchino ... Riporta goethe.de

Cerca Video su questo argomento: Thomas Mann Mare Goethe