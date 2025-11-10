Thiago Motta svolta per il ritorno | sulla panchina della Nazionale

Dalle panchine di club a quella della Nazionale, ecco la prossima avventura professionale di Thiago Motta Dopo l’esonero patito alla Juventus qualche mese fa, Thiago Motta è ancora in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Sono state avanzate varie ipotesi nel recente passato, non si è ancora materializzata l’opportunità giusta. Che potrebbe avere anche le sembianze di una panchina di una nazionale estera. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il punto sul tecnico italobrasiliano viene tracciato dal giornalista francese Valentin Feuillette di ‘Footmercato’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thiago Motta, svolta per il ritorno: sulla panchina della Nazionale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Raffaele #Palladino per l'#Atalanta e non Thiago Motta: ecco il post #Juric - facebook.com Vai su Facebook

Juric a forte rischio, i nomi per l'Atalanta: da Palladino a Thiago Motta fino all'idea Mancini - X Vai su X

Thiago Motta punta al ritorno in Serie A: l’Atalanta resta in pole se la posizione di Juric dovesse vacillare (Foot Mercato) - Thiago Motta, ex Bologna e Juventus, mira al ritorno in Serie A: Atalanta in pole per il suo prossimo incarico. Scrive ilnapolista.it

Thiago Motta torna in Serie A, contatto decisivo: la destinazione - Colpo di scena in serie A e Thiago Motta è pronto a tornare. Segnala diregiovani.it

Atalanta, fiducia a tempo per Juric. In caso di esonero, possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta (Pedullà) - Per Juric, lo ricordiamo, sarebbe il terzo fallimento calcistico consecutivo dopo le sfortunate parentesi alla Roma e al Southampton (dove è diventato l’allenatore con la peggiore media punti nella ... Da ilnapolista.it