Thiago Motta futuro ancora incerto L’ex Juve piace all’estero | Ajax alla porta ma lui ha una preferenza in Serie A che potrebbe liberarsi a breve! La situazione

Thiago Motta l’ex allenatore della Juve proposto a Wolverhampton e Ajax, ma ha un sogno: tornare in Serie A. La sua situazione Da allenatore rivelazione del Bologna a uno dei flop più discussi della recente storia Juventus: il percorso di Thiago Motta, 43 anni, ha vissuto alti e bassi negli ultimi mesi. Dopo l’esonero del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

