Theo Hernandez torna al Milan messaggio chiaro! Rafa Leao rinnova
Annuncio chiaro per Theo Hernandez, che è pronto a tornare al Milan prossimamente, mentre Rafa Leao sta per rinnovare. Le ultime nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, bufera su Estupiñan dopo il Parma: i tifosi rivogliono Theo. Ma anche Allegri finisce nella gogna social - Estupinan nel mirino dei tifosi del Milan che dopo il Parma hanno perso la pazienza nei suoi confronti e rimpiangono Theo Hernandez. Da sport.virgilio.it
Theo Hernandez, Dzeko, Juve e Serie A: le ultimissime - Ad annunciarlo è il club rossonero attraverso una nota ufficiale. Lo riporta corrieredellosport.it
La rinascita araba di Theo Hernandez: all’Al Hilal è il secondo capocannoniere della squadra (Marca) - Theo Hernandez sta vivendo una nuova rinascita all'Al Hilal, dopo aver lasciato quest'estate il Milan per 25 milioni. Lo riporta ilnapolista.it