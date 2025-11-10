The Legend of Zelda | L’era dell’esilio l’esclusiva Switch 2 che serviva

(Adnkronos) – Quando una saga come Zelda decide di abbracciare l’azione più caotica e muscolare del genere musou, l’aspettativa naturale è quella di un gigantesco parco giochi, una valanga di nemici da fare a pezzi senza troppi pensieri. È lo spirito che nel 2014 aveva reso Hyrule Warriors un guilty pleasure irresistibile: meno filosofia, più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

