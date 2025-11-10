The Athletic si domanda se lo smisurato amore di Yamal nei confronti dalla madre sia ricambiato
The Athletic ha partecipato ad una cena esclusiva, con tanto di biglietto di cui abbiamo scritto qui, con la mamma di Yamal. Al termine della serata non si era mai parlato della stella del Barcellona e il quotidiaa: “Cerchiamo con ottimismo di chiederle quanto sia orgogliosa del successo di Yamal e del suo ruolo nelle foto di lui da neonato mentre viene lavato da Lionel Messi , diventate virali in concomitanza con la vittoria della Spagna a Euro 2024, ma non riceviamo grandi consensi. Il massimo che dice è che si sta godendo Londra e che il clima di fine autunno è stato sorprendentemente buono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
