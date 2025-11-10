Thailandia stop all’accordo di pace con la Cambogia Tornano a soffiare venti di guerra
Roma, 10 novembre 2025 - Thailandia e Cambogia sono di nuovo sull’orlo della guerra. Dopo gli scontri di luglio, la situazione sembrava essersi placata grazie a un accordo di pace che, seppur fragile, aveva riportato un’apparente calma. Oggi però, dopo l’esplosione di una mina antiuomo che ha ferito quattro soldati thailandesi, il primo ministro di Bangkok ha annunciato l’interruzione immediata della tregua, riaccendendo il rischio di un’escalation simile a quella dello scorso luglio. La tregua è stata davvero violata dalla Cambogia?. L’incidente è avvenuto lunedì nella provincia di Si Sa Ket, nel nord-est della Thailandia, dove quattro militari thailandesi sono rimasti feriti dall’esplosione di una mina durante una normale operazione di pattugliamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
La Thailandia sospende accordo di pace con la Cambogia. «Due soldati feriti dall'esplosione di una mina» - facebook.com Vai su Facebook
Thailandia, stop all’accordo di pace con la Cambogia. Tornano a soffiare venti di guerra - L'esplosione di una mina antiuomo che ha ferito quattro soldati dell’esercito di Bangkok ha riacceso le ostilità al confine tra i due paesi. Come scrive quotidiano.net
La Thailandia sospende accordo di pace con la Cambogia, ecco perché - La Thailandia ha annunciato la sospensione dell'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia supervisionato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che due ... Si legge su msn.com
Scontri tra Thailandia e Cambogia, ma spiragli di pace - Quarto giorno di scontri al confine, con esplosioni e spari vicino ai templi contesi, tra Thailandia e Cambogia, con 34 morti accertati e oltre 200 mila sfollati, nonostante il presidente degli Stati ... ansa.it scrive