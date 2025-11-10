Thailandia stop all’accordo di pace con la Cambogia Tornano a soffiare venti di guerra

Roma, 10 novembre 2025 - Thailandia e Cambogia sono di nuovo sull’orlo della guerra. Dopo gli scontri di luglio, la situazione sembrava essersi placata grazie a un accordo di pace che, seppur fragile, aveva riportato un’apparente calma. Oggi però, dopo l’esplosione di una mina antiuomo che ha ferito quattro soldati thailandesi, il primo ministro di Bangkok ha annunciato l’interruzione immediata della tregua, riaccendendo il rischio di un’escalation simile a quella dello scorso luglio. La tregua è stata davvero violata dalla Cambogia?. L’incidente è avvenuto lunedì nella provincia di Si Sa Ket, nel nord-est della Thailandia, dove quattro militari thailandesi sono rimasti feriti dall’esplosione di una mina durante una normale operazione di pattugliamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

