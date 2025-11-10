Testamenti biologici la provincia penultima in Sicilia | ecco i dati sulla scelta delle proprie cure nell' Agrigentino

La provincia di Agrigento tra le meno attive in Sicilia per testamenti biologici. Con 785 disposizioni anticipate di trattamento depositate - 1 ogni 266 abitanti - Agrigento si colloca al penultimo posto tra province siciliane nella tutela del diritto all’autodeterminazione. E’ quanto emerge dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

