Terrore in autostrada contromano scatena il panico in Italia | il video da brividi VIDEO
Paura vera, di quella che arriva senza avvisare e lascia per qualche secondo senza fiato. Una famiglia in viaggio sull’autostrada italiana, si è ritrovata davanti una vettura che avanzava dalla parte sbagliata della carreggiata. Un incrocio di destini velocissimo, un clacson, uno scarto repentino. Poi il silenzio, le mani che tremano sul volante, lo sguardo che torna alla strada sperando che quell’incubo sia già alle spalle. Ma l’incubo, intanto, corre via: imbocca uno svincolo e svanisce. È caccia a quel conducente, responsabile di una manovra potenzialmente devastante. Le immagini, finite sui social, mostrano quanto poco sia mancato a una tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
