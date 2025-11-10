Terribile incidente poliziotta in moto travolge tre bambini!
L’aria vibrante del concerto era satura di aspettativa, un tappeto sonoro di celebrazione e comunità, quando un lampo di metallo cromato ha squarciato l’atmosfera festosa. Una motocicletta, solitamente simbolo di ordine e sicurezza, è diventata improvvisamente un elemento di caos incontrollato. A bordo, un’agente ha lottato invano con il mezzo pesante che, in un attimo fugace e drammatico, ha deviato la sua corsa, finendo per travolgere tre figure più piccole e vulnerabili, proiettandole a terra con violenza inaudita. Il silenzio attonito che è seguito è stato rotto non da un grido di aiuto immediato, ma dal rumore ovattato della motocicletta che cadeva e dal gesto scioccante dell’agente: un primo sguardo non ai corpi inerti dei bambini, ma al mezzo danneggiato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
