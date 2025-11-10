Rotolano le prime teste alla Bbc, dopo una campagna feroce della destra inglese e americana, che ha visto scendere in campo anche la Casa Bianca, convinta che la tv di Stato britannica sia «una macchina di propaganda di sinistra» e produca «fake news al 100%». A causa delle durissime critiche, ieri si sono dimessi il direttore generale Tim Davie e l'amministratrice delegata delle News Deborah Turness. Il caso più eclatante, che ha spinto il terremoto fino all'altra sponda dell'Atlantico, è stato soprattutto il documentario del celebre programma di approfondimento Panorama, che alla vigilia delle presidenziali americane del 2024 ha assemblato spezzoni del discorso di Donald Trump del 6 gennaio 2021, vigilia dell'assalto armato al Campidoglio, facendo sembrare che l'allora capo della Casa Bianca avesse incitato i suoi sostenitori alla violenza, dicendo che sarebbe andato con loro «per combattere come un dannato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terremoto Bbc, via i vertici. "Parole di Trump alterate"