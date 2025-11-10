Terni Imprese Futuro Umbria | due giornate dedicate alla rigenerazione urbana e all’economia di prossimità

Due giornate di incontri, esperienze e dialogo per costruire insieme una visione condivisa di città più vive, attrattive e sostenibili. È questo l’obiettivo di “Imprese Futuro Umbria”, l’appuntamento promosso da Confcommercio Umbria in collaborazione con Confcommercio Terni, in programma venerdì. 🔗 Leggi su Ternitoday.it