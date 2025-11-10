tentano di distruggere vetrina di un negozio

Nuovi vandalismi in piazza XXIX Maggio durante una movida sempre più molesta. Un folto gruppo di giovani scalmanati colpisce la vetrina di un negozio scatenando il panico nel centro storico di Camaiore. Sono intervenuti sul posto Carabinieri e Polizia. Ancora caos e pericolo in pieno centro sabato sera: un video, girato da un cittadino, filma degrado e atti vandalici contro un’ex agenzia immobiliare. Prima un botto, quindi urla, infine panico nella piazza di Camaiore. Gli abitanti hanno subito chiamato le Forze dell’ordine, ma urge una soluzione. Per adesso non si conoscono i nomi dei responsabili dell’atto vandalico, ma a breve, grazie alle immagini messe a disposizione delle Forze dell’ordine, potrebbero essere identificati gli autori del gesto, l’ultimo dei tanti atti vandalici che da tempo imperversano in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

