Tenta un furto in casa a Salerno bloccato dalla Polizia | era già ricercato

Salernotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione. Secondo quanto reso noto dalla Questura, l'uomo è stato bloccato dalle Volanti mentre tentava la fuga dopo una segnalazione di furto in corso.L'arrestoL'intervento è scattato a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tenta furto casa salernoSalerno, tenta un furto in casa e fugge: arrestato dalla Polizia - L’8 novembre, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di C. Come scrive infocilento.it

Furti in casa a Salerno con la chiave “Topolino”, preso l’ultimo della banda - Quando gli agenti avevano bloccato la loro automobile l'avevano trovata piena di "topolino", le chiavi universali per aprire le serrature che sono diventate d'obbligo nel kit dei ladri. fanpage.it scrive

Tenta furto in casa, poi sperona i carabinieri - La scorsa notte è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Faenza, ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Furto Casa Salerno