Tenta di violentare una commessa all’apertura del supermercato Arrestato 44enne a Como

Si stava preparando ad aprire il supermercato dove lavora quando ha subito un assalto sessuale. Vittima una ragazza di 23 anni, commessa, aggredita da un uomo di 44 anni. È successo a Cantù, vicino Como, dove è stato arrestato un cittadino pakistano. L’accusa è di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione degli investigatori l’uomo ha atteso nel parcheggio del discount In’s l’arrivo della giovane donna e l’ha aggredita alle ore 8,20. La donna, immobilizzata, è riuscita però a chiamare aiuto mentre l’individuo cercava di spogliarla e violentarla. L’uomo è scappato all’arrivo di alcuni colleghi, sopraggiunti a seguito delle urla della giovane che hanno dunque evitato il peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

