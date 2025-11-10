Aveva foderato lo zaino con alcuni fogli di alluminio per eludere i sistemi di antitaccheggio. Ma il suo piano non è andato a buon fine. Sabato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza di reato un rumeno di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’uomo, insieme a un complice denunciato a piede libero, era entrato in un supermercato del centro commerciale Perla Verde e aveva iniziato a rubare dagli scaffali prodotti alimentari. Con gesti rapidi e calcolati li aveva nascosti nello zaino schermato e, in parte, addosso, nel tentativo di passare inosservato alle casse automatiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta di rubare al supermercato: fermato dai carabinieri