Tennis Alexander Bublik riserva alle Atp Finals | ecco quanto guadagnerà per non fare quasi niente a Torino

160mila euro. È questa la cifra che spetta ad Alexander Bublik come riserva alle Atp Finals, anche senza scendere in campo. Per l’atleta, il 2025 è stato l’anno.della consacrazione. Il tennista kazako ha conquistato i migliori risultati della carriera, fino a issarsi all’undicesimo posto del ranking mondiale. Questo piazzamento gli è valso la chiamata come riserva ufficiale alle Atp Finals di Torino, grazie anche ai forfait di Novak Djokovic e Jack Draper. Le Atp Finals, riservate ai migliori otto giocatori della stagione, prevedono infatti la presenza di due riserve, solitamente i numeri 9 e 10 della classifica, pronte a subentrare in caso di infortuni o ritiri. 🔗 Leggi su Open.online

