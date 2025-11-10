Tennis A1 il Massa Lombarda già con la testa ai playoff Sconfitta ininfluente a Roma
Una sconfitta del tutto ininfluente ai fini della classifica, avendo già messo in cassaforte il primo posto nel girone 3 e quindi la qualificazione ai play-off scudetto di serie A1 maschile. Il Circolo Tennis Massa Lombarda, con la testa già proiettata alle semifinali, nella sesta e ultima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi presenza in massa al @salariasportvillage per i nostri ragazzi grandi e piccoli #controbalzotennisteam #scuolatennis - facebook.com Vai su Facebook
Tennis A1, il Massa Lombarda già con la testa ai playoff. Sconfitta ininfluente a Roma - Una sconfitta del tutto ininfluente ai fini della classifica, avendo già messo in cassaforte il primo posto nel girone 3 e quindi la qualificazione ai play- Come scrive ravennatoday.it
Il Circolo Tennis Massa Lombarda chiude la fase a gironi con una sconfitta indolore: ora i play-off scudetto - off scudetto già in tasca, il Circolo Tennis Massa Lombarda ha chiuso la fase a gironi della ... Riporta ravennanotizie.it
Serie A1: Notte fonda Zavaglia, perde in casa ed ora è ad un passo dai playout - La provincia di Ravenna viaggia a due velocità opposte nella serie A1 di Tennis. Da ravennaedintorni.it