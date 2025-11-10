Tenerife mare in tempesta | tre morti e quindici feriti travolti dalle onde giganti

Dayitalianews.com | 10 nov 2025

Tragedia nelle Canarie. Una violenta mareggiata ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre quindici sull'isola di Tenerife, nelle Canarie, in Spagna. Le autorità locali hanno confermato che i tre tragici incidenti sono stati causati dalle onde altissime che si sono abbattute sulla costa, sorprendendo residenti e turisti. Onde giganti travolgono i turisti a Puerto de la Cruz. L'episodio più grave si è verificato a Puerto de la Cruz, nel nord di Tenerife, dove un gruppo di persone si trovava su un porticciolo per assistere allo spettacolo del mare agitato.

