Tenerife mare in tempesta | tre morti e quindici feriti travolti dalle onde giganti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nelle Canarie. Immagine: video X Una violenta mareggiata ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre quindici sull’isola di Tenerife, nelle Canarie, in Spagna. Le autorità locali hanno confermato che i tre tragici incidenti sono stati causati dalle onde altissime che si sono abbattute sulla costa, sorprendendo residenti e turisti. Onde giganti travolgono i turisti a Puerto de la Cruz. L’episodio più grave si è verificato a Puerto de la Cruz, nel nord di Tenerife, dove un gruppo di persone si trovava su un porticciolo per assistere allo spettacolo del mare agitato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
A Tenerife 3 persone sono morte e 15 sono state ferite in incidenti dovuti al mare mosso - X Vai su X
Tre persone sono morte oggi in tre distinti incidenti causati dal mare agitato sull’isola spagnola di Tenerife. Lo hanno riferito i servizi di emergenza locali. Un elicottero del soccorso ha trasportato un uomo che era caduto in acqua su una spiaggia nel comune s - facebook.com Vai su Facebook
Enorme onda travolge dieci persone a Tenerife durante la tempesta, 3 morti e 15 feriti per il maltempo - L’episodio più grave a Puerto de la Cruz, dove un’onda ha travolto dieci persone ... Da virgilio.it
Tenerife, il video delle onde giganti che travolgono i turisti: 3 morti e 15 feriti - A Tenerife, una grave tempesta si è abbattuta su diverse spiagge dell'isola. Scrive blitzquotidiano.it
Tempesta mortale a Tenerife: tre turisti morti e 15 feriti travolti da onde gigantesche - Gli incidenti sono avvenuti in diverse spiagge dell'isola, mentre le Canarie sono rimaste in pre- Si legge su msn.com