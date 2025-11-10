Televisione dopo 15 anni ha bisogno di un lost
l’impatto e l’eredità di lost nel panorama televisivo moderno. Al termine della sua messa in onda nel 2010, Lost ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo della serialità televisiva. Dopo più di 15 anni, nessuna serie è riuscita a ricreare quell’intensità di coinvolgimento, di discussione collettiva e di fandom obsessivo che ha caratterizzato lo show. La sua presenza ha influenzato profondamente il modo di concepire e consumare la televisione, creando un modello che ancora oggi manca di essere eguagliato. l’importanza di Lost per il cinema e la serialità. una serie che ha limato i confini tra televisione e cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
