teatro la fenice orchestrali protestano contro la nomina di beatrice venezi a direttrice musicale

10 nov 2025

Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia ha manifestato, davanti alla stazione dei treni Santa Lucia, contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. “La nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del nostro teatro, decisa dal sovrintendente Nicola Colabianchi, è avvenuta senza alcun confronto con i lavoratori, senza ascolto e condivisione. Non è solo una questione di metodo, è una questione di fiducia “, ha detto uno dei lavoratori. “Quando si parla del futuro artistico e umano di un teatro come La Fenice non si può escludere chi questo teatro lo fa vivere ogni giorno, chiediamo coerenza, che le decisioni siano trasparenti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

