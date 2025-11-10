I musicisti del Teatro La Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. “Lo ripetiamo ancora più forte oggi: no. Ricordo a tutti che qui nessuno dorme”, ha detto una partecipante alla manifestazione organizzata a Venezia dagli orchestrali insieme alla Rsu e alle organizzazioni sindacali. “I lavoratori de La Fenice hanno respinto la nomina per una palese questione di merito, di esperienza e di qualifiche acquisite che, per chi deve apprestarsi a dirigere un’importantissima fondazione italiana come La Fenice, è chiaro che debbano essere di altissimo livello. Tutti noi sosteniamo una modalità di nomina condivisa preventivamente con le maestranze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro La Fenice, musicisti protestano contro Beatrice Venezi: "Nomina respinta per una questione di merito"