Teatro La Fenice musicisti protestano contro Beatrice Venezi | Nomina respinta per una questione di merito
I musicisti del Teatro La Fenice contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. “Lo ripetiamo ancora più forte oggi: no. Ricordo a tutti che qui nessuno dorme”, ha detto una partecipante alla manifestazione organizzata a Venezia dagli orchestrali insieme alla Rsu e alle organizzazioni sindacali. “I lavoratori de La Fenice hanno respinto la nomina per una palese questione di merito, di esperienza e di qualifiche acquisite che, per chi deve apprestarsi a dirigere un’importantissima fondazione italiana come La Fenice, è chiaro che debbano essere di altissimo livello. Tutti noi sosteniamo una modalità di nomina condivisa preventivamente con le maestranze. 🔗 Leggi su Lapresse.it
