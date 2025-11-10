Teatro comunale | c' è la data di riapertura ma servono 1,9 milioni

Bolognatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è una data. Il Teatro Comunale riaprirà il 14 febbraio 2027, il giorno di San Valentino, una data che posticipa di alcuni mesi quella prevista per fine 2026. Sarà un "grande evento" che vedrà inviti istituzionali "a massima quota". Tuttavia, occorrono altri 1,9 milioni di euro per completare i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

