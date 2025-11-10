Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Liverpool ha iniziato questa stagione come grande favorito per conservare il titolo della Premier League, ma il Manchester City ha messo un grosso freno a quei sogni all’Etihad Stadium. Non solo la squadra di Pep Guardiola – nella millesima partita del catalano nella gestione calcistica – ha sconfitto i campioni in carica, ma li ha fatti sembrare deboli e agitati. Sebbene i Reds avevano la palla in fondo alla rete sull’1-0 – prima di una controversa chiamata del VAR – non c’erano dubbi che i padroni di casa fossero un buon valore per la loro vittoria con tre gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tattica: come il Liverpool ha provato, e ha fallito, a combattere la stella del Manchester City