Tatti il borgo diventa famiglia Così evitiamo lo spopolamento

Firenze, 10 novembre 2025 – Occhi lucidi e sorridenti, mani formicolanti dal lungo applauso, battute confidenziali che solo una famiglia può permettersi. È la reazione di chi ha appena finito di guardarsi per la prima volta sul grande schermo e non è un attore. A Tatti, piccolo borgo maremmano incastonato tra le colline di Massa Marittima, la famiglia è allargata, conta poco più di 200 persone. Più o meno quelle che ieri sono venute a Firenze per una domenica dal sapore unico. Al cinema la Compagnia c’è il Festival dei popoli e danno la prima italiana di “Tatti, paese di sognatori” di Ruedi Gerber. 🔗 Leggi su Lanazione.it

