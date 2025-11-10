Task force di Polizia Locale e Guardia di Finanza contro la ludopatia | 19 sanzioni emesse
Treviglio. Controlli serrati tra bar, tabaccherie e sale giochi per contrastare la ludopatia. Polizia locale e Guardia di Finanza hanno unito le forze nell’ambito di verifiche mirate al rispetto del regolamento comunale e delle norme regionali contro il gioco d’azzardo patologico. Coordinati dal comandante Giovanni Vinciguerra e dal capitano Davide Chiodelli, gli operatori hanno effettuato nelle scorse settimane oltre 24 ispezioni in attività commerciali di diversa tipologia. Sono stati verificati orari di funzionamento delle slot, distanze dalle aree sensibili, regolarità delle autorizzazioni e dei contratti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
