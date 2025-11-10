Tango per ricominciare | Paolo Gasparini e Francesca Ceci sul palco del Piccolo teatro dello Scalo
Domenica 16 novembre, alle ore 18, al Piccolo Teatro dello Scalo, in via Pescara, 205A, a Chieti Scalo c'è lo spettacolo “Tango per ricominciare”, scritto e diretto da Rosario Galli, con Paolo Gasparini e Francesca Ceci. Un’insegnante di lingue e un elettricista amante del tango, decidono di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Primo tango a Roma: Soulé contro Lautaro, in ballo c’è il primo posto in Serie A Tre gol a testa nelle prime sei giornate: Matias Soulé e Lautaro Martínez corrono a braccetto in Serie A. Sono loro gli uomini più attesi della supersfida in programma alle 2 - facebook.com Vai su Facebook
Notizie di Paolo Gasparini - Una variante genetica che figura all’origine di aritmie e cardiopatie è stata identificata da una ricerca condotta dal prof. Scrive ecodibergamo.it