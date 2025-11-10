Tango per ricominciare | Paolo Gasparini e Francesca Ceci sul palco del Piccolo teatro dello Scalo

Chietitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre, alle ore 18, al Piccolo Teatro dello Scalo, in via Pescara, 205A, a Chieti Scalo c'è lo spettacolo “Tango per ricominciare”, scritto e diretto da Rosario Galli, con Paolo Gasparini e Francesca Ceci. Un’insegnante di lingue e un elettricista amante del tango, decidono di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Notizie di Paolo Gasparini - Una variante genetica che figura all’origine di aritmie e cardiopatie è stata identificata da una ricerca condotta dal prof. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Tango Ricominciare Paolo Gasparini