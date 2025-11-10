SWITCH Ultrahand Overlay 2.17 | L’Ultima Versione del Potente Ecosistema per Nintendo Switch

Gamesandconsoles.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile la nuova versione  Ultrahand Overlay 2.1.7, l’ecosistema di overlay menu costruito da zero su libultrahand che offre potenti comandi CC++ attraverso il suo linguaggio di programmazione interpretativo personalizzato. Scopriamo tutte le novità e miglioramenti di questa release. Novità della Versione 2.1.7. La versione 2.1.7 introduce importanti correzioni e ottimizzazioni: Fix  per il testo delle notifiche che veniva renderizzato trasparente quando nascosto. Fix  per il toggle Memory Expansion che impediva agli utenti di uscire dal menu impostazioni Ultrahand. Ottimizzazioni  del metodo INI per un caricamento più veloce. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

