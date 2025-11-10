Svegliato di notte dai ladri in casa | viene picchiato e finisce in ospedale

Un uomo di 76 anni è ricoverato in ospedale dopo l'aggressione subita da un ladro. Il pensionato abita a Caino e si è trovato faccia a faccia con il malvivente intorno alle 5 di sabato: era nella sua abitazione, in Via Nazionale, quando è stato svegliato da alcuni rumori. Sceso dal piano di sopra. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

